18 мая в кампусе школы цифровых инженеров в Новосибирске пройдет День открытых дверей!

Сотрудники расскажут, как устроена «Школа 21» и как построить карьеру в цифровом мире, а затем ИТ-эксперт Алексей Игнатенко проведет лекцию «Новая цифровая реальность» для всех желающих. После лекции гостей ждут экскурсии по кампусу школы и игра.

Программа мероприятия:

11:40 — 12:00. Сбор гостей.

12:00 — 12:15. Презентация «Школы 21».

12:15 — 12:40. Лекция «Новая цифровая реальность». Спикер — директор Управления разработки программного обеспечения Департамента перспективных вычислительных технологий Алексей Игнатенко.

12:40 — 13:10. Экскурсия по кампусу

13:10 — 13:30. Отборочная игра

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