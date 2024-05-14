18 мая в кампусе школы цифровых инженеров в Новосибирске пройдет День открытых дверей!

Сотрудники расскажут, как устроена «Школа 21» и как построить карьеру в цифровом мире, а затем ИТ-эксперт Алексей Игнатенко проведет лекцию «Новая цифровая реальность» для всех желающих. После лекции гостей ждут экскурсии по кампусу школы и игра.
Программа мероприятия:
11:40 — 12:00. Сбор гостей.
12:00 — 12:15. Презентация «Школы 21».
12:15 — 12:40. Лекция «Новая цифровая реальность». Спикер — директор Управления разработки программного обеспечения Департамента перспективных вычислительных технологий Алексей Игнатенко.
12:40 — 13:10. Экскурсия по кампусу
13:10 — 13:30. Отборочная игра
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