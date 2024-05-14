4 финансовые пирамиды было выявлено в Новосибирской области

В НСО выявили 4 финансовые пирамиды.

На пресс-конференции в информационном агентстве ТАСС прокурор отдела по надзору за следствием в органах ГУ МВД России по Новосибирской области Иван Яловенко сообщил о том, что жители региона в 2023 и 2024 годах в результате деятельности финансовых пирамид потеряли 480 миллионов рублей — денежных средств лишились примерно 450 человек.

«В 2023 году и истекшем периоде 2024 года в производстве правоохранительных органов Новосибирской области находилось пять уголовных дел, связанных с деятельностью финансовых пирамид», – отметил Иван Яловенко.

А по словам старшего следователя главного следственного управления МВД Ольги Мастяевой, в этом году в области было подано три заявления из-за дела финансовой пирамиды Finiko.

Напомним, что под Новосибирском директора школы подозревают в хищении бюджетных средств.