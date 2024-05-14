Александр Аксёненко: в России могут появиться строительные сберкассы

Фракция «Справедливая Россия – За Правду» давно продвигает альтернативу ипотеке – строительные сберкассы (ССК). 13 мая, отвечая на вопрос Александра Аксёненко в ходе утверждения Госдумой РФ кандидатуры «строительного» вице-премьера, Марат Хуснуллин пообещал дать ход этой инициативе социалистов.

Зампред Комитета по строительству и ЖКХ Госдумы РФ Александр Аксёненко в своём выступлении напомнил, что в новых майских указах президента России перед Правительством РФ поставлена задача повышения доступности жилья на первичном рынке. Справедливороссы настаивают на том же, предлагая механизм, давно и успешно работающий в других странах – создание системы строительных сберкасс.

«Ипотека важна, но нужны альтернативные программы. Поддерживаете ли вы такую конструкцию, при которой граждане делают вклады в какой-либо кредитной организации либо специальных кооперативах – строительных сберегательных кассах, которые мы (СРЗП) предлагаем. За счёт таких инструментов было бы возможно аккумулировать средства граждан и выдавать им жилищные ссуды по ставкам ниже рыночных, чтобы повысить конкуренцию на рынке жилищного кредитования», – спросил кандидата в вице-премьеры Александр Аксёненко.

Отвечая федеральному парламентарию из Новосибирской области, Марат Хуснуллин отметил, что предложение социалистов сегодня нужно «двигать нужно как можно быстрее, потому что на сегодняшний день от 5 до 12% в стоимости строительства составляет стоимость денег» и если альтернативные варианты получится найти, «возможно снижение стоимости строительства жилья».

Куратор строительного блока также напомнил, что сейчас на рассмотрении Госдумы уже есть два смежных законопроекта, которые нужно грамотно объединить: «У нас на сегодняшний день есть и закон, который внёс ваш коллега по фракции Анатолий Геннадьевич Аксаков вместе с Николаем Андреевичем Журавлёвым из Совета Федерации. Есть закон, подготовленный по судно-сберегательным кассам. Я готов вместе с Вами уже ко второму чтению доработать, найти приемлемый вариант как эти два закона объединить».

Напомним, что накануне пленарного заседания Госдумы социалисты настаивали, что Минстрой РФ должен срочно заняться повышением доступность жилья для населения. Услышав в ответе кандидата в вице-премьеры, готовность создавать альтернативные ипотеке социально-ориентированные инструменты, фракция «Справедливая Россия – За Правду» одобрила кандидатуру Марата Хуснуллина на предлагаемый пост.