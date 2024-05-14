Авиация для СВО и проверка полигонов: опубликованы кадры визита бывшего главы Минобороны Сергея Шойгу в Новосибирск

В Новосибирске опубликовали кадры визитов бывшего главы Министерства обороны РФ Сергея Шойгу.

Бывший глава Министерства обороны Российской Федерации Сергей Шойгу занимал свой пост около 12 лет, после чего, по указу президента Владимира Путина, он был назначен секретарем Совета безопасности.

Сергей Шойгу неоднократно посещал столицу Сибири с рабочим визитом. Редакция Сиб.фм публикует причины приезда бывшего главы Минобороны РФ и показывает кадры с мест, которые он посетил.

2021 год

Ещё в августе 2021 года Шойгу посетил Новосибирское высшее военное командное училище, после чего провёл совещание в Доме учёных СО РАН и встретился с руководством Новосибирской области для обсуждения вопросов, касающихся обороноспособности страны.

Также во время визита бывший глава Минобороны РФ посетил авиационный завод имени В.П. Чкалова и проверил ход работ по созданию нового тяжелого беспилотного летательного аппарата «Охотник», отметив его достоинства и функционал.

Напомним, что Су-34 работает в любое время суток, в том числе в простых и сложных метеоусловиях.

Бывший глава Минобороны РФ побеседовал и с губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым во время рабочего визита.

В ходе обсуждений они отметили необходимость сделать военные комиссариаты современными и удобными для всех категорий граждан и обсудили вопрос их цифровизации.

2023 год

Следующий визит Сергея Шойгу был спустя два года — осенью 2023 года он приехал в Новосибирск с целью проведения инспекции гособоронзаказа, которыми заняты два городских предприятия: приборостроительный и авиационный заводы.

Он также проверил организацию боевой подготовки военнослужащих и добровольцев на полигонах Южного военного округа.

Вечером 12 мая президент России Владимир Путин отправил в отставку министра обороны Сергея Шойгу — на пост руководителя военного ведомства глава государства предложил назначить вице-премьера Андрея Белоусова.

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