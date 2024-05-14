Из Новосибирской области сбежали 4 000 мигрантов за неделю

За неделю регион покинули 4 000 мигрантов.

На оперативном совещании в правительстве замруководителя МВД Новосибирской области Дмитрий Ходаков сообщил о том, что за неделю 4 346 иностранных граждан покинули регион.

Так как сейчас продолжается рейд по поиску нарушителей действующего в стране миграционного законодательства, после проверки с участием силовиков и сотрудников УФМС попали 217 представителей других государств — у троих оказались проблемы с документами и они находились в России незаконно, за что будут выдворены из страны.

Напомним, что при столкновении с автобусом погиб 19-летний водитель Subaru в Новосибирске.