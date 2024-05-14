Количество предприятий-участников СиббиоНОЦ выросло в два раза за год

О реализации программы деятельности научно-образовательного центра мирового уровня «Сибирский биотехнологический научно-образовательный центр» в 2023 году доложил министр науки и инновационной политики Новосибирской области Вадим Васильев. За прошедший год количество участников СиббиоНОЦ приросло за счет организаций реального сектора экономики – с 31 до 72 предприятий.



Участники совета рассмотрели реализацию нескольких проектов СиббиоНОЦ в области медицины, аграрного производства, в научной сфере.



Начальник научно-технического отдела по разработке медицинских изделий Сибирского научно-исследовательского и испытательного центра медицинской техники Александр Шекалов доложил о разработке аппарата для восстановления памяти в послеинсультный период «НейрОлимп». Реабилитация больных происходит за счет комплексного воздействия на головной мозг слабыми магнитными полями, с применением звукового и светового воздействия.



Директор Научно-производственного предприятия «Лабораторика» Максим Афонин представил опыт производства, на основе ультразвукового метода, комплекса роботизированной подачи и автоматизированной подготовки проб молока и молочных продуктов для определения физико-химических параметров. Компания разработала высокотехнологичный и не имеющий аналога на рынке продукт.



Старший научный сотрудник Института экономики и организации промышленного производства СО РАН Наталья Горбачева рассказала о Сибирском климатическом хабе. Цель хаба – создание возможностей для проведения научных исследований и практических работ по оценке климатических и экологических эффектов от экономической деятельности на смежных территориях Новосибирской, Кемеровской областей, Алтайского края.



Научно-образовательный центр мирового уровня «Сибирский биотехнологический научно-образовательный центр» создан в ноябре 2020 г. распоряжением Правительства региона. Цель создания центра – обеспечение научно-технологического прорыва в сфере биотехнологий, на основе консолидации интеллектуальных, финансовых, производственных трудовых ресурсов участников СиббиоНОЦ.