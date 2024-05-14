Новосибирцы могут помочь сделать реабилитационную помощь качественнее и доступнее

МТС Банк совместно с фитнес-платформой FitStars запускает акцию в поддержку проекта «ПРОреабилитация» благотворительного фонда «Правмир». Клиенты банка, открывшие вклад на сумму от 10 тысяч рублей в период с 13 мая по 13 июля 2024 года, получают доступ к бесплатным онлайн-тренировкам, а МТС Банк конвертирует каждую спортивную минуту в 10 благотворительных рублей.

Эти средства используются для реализации проекта «ПРОреабилитация», программы стажировок на базе ведущих реабилитационных центров России для врачей физической и реабилитационной медицины, неврологов, инструкторов ЛФК, эрготерапевтов и других специалистов в области медицинской реабилитации. Цель проекта – дать навыки современного подхода в реабилитации как можно большему числу специалистов, чтобы повысить качество помощи, которую получают жители разных регионов страны.

Акция объединяет финансы, спорт и благотворительность: заботясь о своих накоплениях и здоровье, клиенты МТС Банка поддерживают социальную инициативу БФ «Правмир».

Для участия достаточно открыть вклад в МТС Банке в период проведения акции. Минимальная сумма депозита – 10 тысяч рублей, максимальная доходность – до 16,2% годовых.

После открытия вклада банк направит клиентам ссылки на бесплатные тренировки от FitStars. Каждая спортивная минута участников акции становится благотворительной и превращается в 10 рублей, которые МТС Банк за счет собственных средств направит в БФ «Правмир».

«“Помогаем помогать другим” – такой девиз у нашей программы взаимодействия с благотворительными фондами по всей России», – говорит руководитель центра реализации программ по устойчивому развитию и ESG Анастасия Григорьева, – каждая наша социально-благотворительная акция направлена на то, чтобы рассказать о разных фондах и их проектах как можно большему количеству неравнодушных людей. Мы делаем благотворительность легкой и доступной, а также полностью цифровой – чтобы открыть вклад, выполнить тренировку и совершить пожертвование пользователю даже не нужно выходить из дома».

«Для нас очень важно, что МТС Банк поддержал наш системный и социально значимый проект, направленный на распространение по всей стране передовых практик комплексной реабилитации. В его рамках специалисты из регионов получают уникальные знания и опыт, который они начинают применять сразу же, как только возвращаются домой к своим пациентам. Благодаря поддержке МТС Банка высококлассных специалистов-реабилитологов станет еще больше, а это значит, что еще больше людей смогут получить качественную помощь и максимально восстановиться после травмы или перенесенного тяжелого заболевания», – отмечает генеральный директор фонда «Правмир» Татьяна Апатова.

Также с МТС Банком клиенты могут помогать легко и регулярно с помощью сервиса для благотворительности в приложении банка. В его каталоге представлено более 500 проверенных фондов со всей России. За совершение пожертвований банк комиссию не взимает.

Более подробно ознакомиться с условиями участия в акции МТС Банка можно по ссылке.

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