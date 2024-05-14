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проиcшествия

Подозрительная бочка на берегу реки напугала новосибирцев

Фото: АСТ-54

В окрестностях Новосибирска на берегу обнаружили подозрительную бочку.

В Новосибирской области на берегу реки Бердь обнаружили металлическую бочку с неизвестным содержимым.

Ее нашли в СНТ «Луговое» рядом с жилыми домами. На место прибыли спасатели из Искитимского отряда, которые более двух часов работали в средствах индивидуальной защиты на месте происшествия.

14 мая специалисты Агентства радиационной, химической и биологической защиты приехали по адресу. Они утилизируют бочку.

Ранее в СМИ сообщалось, что бочка якобы произведена на Украине, но никаких надписей на ней не было обнаружено.

Как она оказалась на берегу, неизвестно.

Напомним, что в Новосибирской области пресекли незаконный оборот оружия.

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Нина Раневская
Журналист

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