Самая модная чиновница Новосибирска: 10 ярких нарядов вице-мэра в отставке Анны Терешковой

Сиб.фм собрал топ-10 кадров с яркими нарядами вице-мэра Новосибирска Анны Терешковой.

Вчера вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова в Telegram-канале сообщила об уходе с должности. И, как известно, заместитель главы города не только эффективно справлялась со своими обязанностями, внося огромный вклад в развитие Новосибирска, но и всегда была, и остаётся очень яркой личностью во властных структурах.

Редакция Сиб.фм собрала самые запоминающиеся наряды Анны Терешковой, которые нельзя упустить из виду.

Мы отметили то, как тонко вице-мэр чувствует стиль — даже под брючные костюмы она подбирает соответствующие очки с нужным цветом и оправой, которые также задают настроение к определенному образу.

Например, классическую белую рубашку Анна Терешкова разбавила очками с желтой оправой, а их круглая форма придала небольшой мягкости в образ.

Очки прямоугольной и вытянутой формы добавляют строгости образу, однако яркий акцент на зелёном и синем цвете разбавляет его.

Мы также заметили и любовь к синему цвету. Вице-мэр неоднократно приходила на интервью в костюмах именно этого цвета, а также принимала участие в награждениях.

Стоит отметить и акцент на украшениях, которые Анна Терешкова смело добавляет под свои образы — крупные серьги, бусы, броши.

Также Анна Терешкова в своей стилистике иногда использует цвет фуксия, который подчеркивает яркость ее глаз.

На одних классических образах вице-мэр не остановилась и даже в повседневной жизни старается использовать яркие акценты в одежде.

А однажды свой день рождения Анна Терешкова справила в красном платье, по цвету приближенному к коралловому. И поделилась красочными фотоснимками со своими подписчиками.

Кстати, в одном из интервью Сиб.фм она рассказала, что красный цвет ее любимый.

«На самом деле я очень люблю яркую одежду. Всегда была экстравертом. Еще со школы была пионерским лидером, командиром стройотрядов. Помню как-то надо было везти куда-то большое количество людей, которые были одинаковы одеты. И вот тогда мне сказали, чтобы за тобой шли, нужно что-то яркое. Когда я пришла сюда работать, надо тоже было народ туда-сюда водить. И я поняла, что я должна быть таким флагом, на который люди смотрят и идут за мной. И как-то сложилось внутри, что я всегда шла впереди и показывала куда идти. Таким образом родился тогда цвет. Хотя, например, про красный цвет я могу рассказать. Когда беременная была, у меня было красное пончо. Уже ничего не одевалось, только пончо спасало. Даже тогда я ходила в красном цвете. Когда у меня спокойное настроение, я в более теплых тонах. Это какая-то моя внешняя такая игра, мое внешнее проявление моего настроения».

Ранее Сиб.фм публиковал последнее интервью Анны Терешковой на посту вице-мэра Новосибирска.