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общество

Стало известно, чем будет заниматься новое МКУ в Новосибирске, связанное с метро

Фото: Сиб.фм

Мэрия Новосибирска объяснила, чем будет заниматься новое МКУ «Управление заказчика транспортных и инженерных сооружений», связанное с метро.

По информации из СМИ, мэрия Новосибирска дала разъяснения, чем теперь будет заниматься новое МКУ «Управление заказчика транспортных и инженерных сооружений».

Мэр города Максим Кудрявцев подписал постановление о том, что данное учреждение возьмется за развитие линий метрополитена, проектирование и строительство подземных транспортных сооружений.

Напомним, что в Новосибирске мэрия хочет взыскать с «Метро МиР» около 5 миллионов рублей.

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Валерия Митрохина
Журналист

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