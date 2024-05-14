Стало известно, чем будет заниматься новое МКУ в Новосибирске, связанное с метро

Мэрия Новосибирска объяснила, чем будет заниматься новое МКУ «Управление заказчика транспортных и инженерных сооружений», связанное с метро.

По информации из СМИ, мэрия Новосибирска дала разъяснения, чем теперь будет заниматься новое МКУ «Управление заказчика транспортных и инженерных сооружений».

Мэр города Максим Кудрявцев подписал постановление о том, что данное учреждение возьмется за развитие линий метрополитена, проектирование и строительство подземных транспортных сооружений.

Напомним, что в Новосибирске мэрия хочет взыскать с «Метро МиР» около 5 миллионов рублей.