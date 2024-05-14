«Стратегическое мышление»: в Новосибирске комбат «Веги» Панфёров прокомментировал назначение нового министра обороны РФ Белоусова

Вице-спикер Заксобрания Новосибирской области Панфёров прокомментировал назначение нового министра обороны РФ.

Вице-спикер Заксобрания Новосибирской области и комбат элитного батальона «Вега» Андрей Панфёров считает, что новый министр обороны Андрей Белоусов обладает стратегическим мышлением. Основная задача министра, на взгляд Панфёрова, разработка и поставка в армию новых вооружений, а также налаживание взаимодействия военно-промышленного комплекса (ВПК) с Министерством обороны.

«Необходимо всё выстроить в логическую линию. Связать ВПК с Министерством обороны, разработать новое вооружение, а также создать заводы для его производства», — отметил Панфёров в разговоре с Сиб.фм.

Напомним, Белоусов с 2006 года занимал пост заместителя главы Министерства экономического развития. В 2008-2012 годах он руководил департаментом экономики и финансов правительства РФ. С 2012 по 2013 год он был министром экономического развития России. В период с 2013 по 2020 год — помощником президента Российской Федерации. И с 2020 года по 7 мая 2024 года Андрей Белоусов занимал пост первого зампреда правительства России.

По мнению Панфёрова, в МО с приходом Белоусова будут кадровые перестановки.

«Впереди у него много работы. Надеюсь, что это назначение будет успешным», — подытожил собеседник.

Напомним, Сиб.фм ведёт рубрику «Отставки и назначения-2024».