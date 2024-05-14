В Новосибирске перевозчика маршрутки обвинили по трем статьям

Прокуратура Октябрьского района провела проверку нарушений ООО «Сибирь Экспресс» в области пассажирских перевозок и безопасности дорожного движения.

По информации пресс-службы прокуратуры Новосибирской области, 28 февраля 2024 года водитель маршрутки №44 допустил нарушение правил дорожного движения, что привело к ДТП. Пять человек травмированы.

При проверке были выявлены нарушения в процессе медосмотров водителей перед рейсами, осмотра автомобилей, а также в режиме труда и отдыха водителей. В результате привлечены к административной ответственности по трем статьям КоАП РФ, включая нарушение норм безопасности перевозок пассажиров.

Виновный был оштрафован на сумму более 50 тысяч рублей. Все выявленные нарушения были устранены.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске мотоциклисты за май превысили статистику аварий в несколько раз.