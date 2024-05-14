В Новосибирске у Хилокского рынка загорелась свалка

В Новосибирске произошел пожар на свалке, расположенной рядом с Хилокским рынком.

В социальных сетях жители Новосибирска сообщили, что мусорная свалка около Хилокского рынка находится в огне.

Из-за пожара поднялся столб черного дыма. Некоторые сообщают, что он дошел до Северо-Чемского жилмассива. Также присутствует запах.

По данным пресс-службы МЧС, в 17:59 на полигоне твердых бытовых отходов, расположенном между Новосибирском и поселком Верх-Тула, произошло возгорание.

На ликвидацию огня направили 5 единиц техники, а также 20 человек личного состава.

Мусорный полигон «Левобережный» находится около Хилокского рынка. С 2019 года там часто происходят пожары.

Напомним, что в Новосибирске на Бердском шоссе из-под земли забил пятиметровый фонтан.