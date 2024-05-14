В Новосибирске в ночь на 15 мая ожидается магнитная буря

На сайте лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ появилась информация о предстоящей магнитной буре.

Явление ожидается в ночь на 15 мая. Специалисты прогнозируют постепенное усиление колебаний в магнитосфере от уровня G1 до G2, после чего волна сойдет на нет к обеду.

Рекомендуется сердечникам и людям с хроническими заболеваниями подготовить необходимые лекарства заранее, чтобы смягчить негативное воздействие солнечной активности.

Ранее Сиб.фм сообщал, что стало известно, в какие дни в Новосибирске пройдет магнитная буря.