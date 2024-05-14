В Новосибирской области пресекли незаконный оборот оружия

Сотрудники ФСБ предотвратили незаконный оборот оружия в Новосибирской области.

Как сообщает пресс-служба Управления ФСБ по Новосибирской области, сотрудники ведомства пресекли деятельность местных жителей, связанную с незаконным оборотом оружия.

Правоохранительные органы нашли 4 мужчин из сел Остяцк, Северное, Алексеевка и поселка Среднеичинский. Из незаконного оборота изъяли 6 единиц нарезного и гладкоствольного оружия, патроны, порох, оборудование для изготовления оружия и боеприпасов.

В данный момент планируется возбудить уголовное дело о незаконном приобретении, хранении огнестрельного оружия, а также о незаконном изготовлении взрывчатых веществ.

Напомним, что в Новосибирске 7 человек незаконно присвоили земельные участки.





