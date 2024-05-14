Вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова стала героиней фильма за полгода до отставки

Анна Терешкова стала героиней фильма «Сиб.фм Group».

В Новосибирске 5 декабря 2023 года состоялся показ фильма «Пульс города N», который был отснят к 130-летию города. Над проектом трудилась творческая команда «Сиб.фм Group» — она сумела показать весь спектр различных сфер и направлений в Новосибирске.

Одной из приглашенных важных и интересных персон, которая внесла огромный вклад в инфраструктуру города, стала вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова.

В фильме она рассказала о том, как зарождалась идея создания ледового дворца спорта «Арена», какие были риски во время реализации проекта. Но несмотря на это, Анне Терешковой вместе с ее командой удалось создать масштабный дворец спорта, который сейчас собирает сотни жителей как Новосибирска, так и других городов.

Помимо самого здания, был создан и ландшафтный парк для отдыха — его расположили рядом с ледовым дворцом. Теперь новосибирцы приятно проводят время, гуляя по озелененному парку.

Также ранее мы уже рассказывали о достижениях вице-мэра Новосибирска Анны Терешковой — благодаря ей в городе создали сквер «Крылья Сибири», сквер «Радуга», бульвар Грибоедова, сквер Героев Донбасса, парк «Каменка», Ельцовский парк и другие.