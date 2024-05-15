Таинственно пропавший подросток и задержание главы дептранса: главные новости Новосибирска 15 мая

Редакция Сиб.фм собрала главные новости Новосибирска за 15 мая.

В городе Куйбышев Новосибирской области ищут Фаниса Назыпова, который исчез 10 апреля, возвращаясь домой после дня рождения друга. Последний раз его видели на записи камеры видеонаблюдения в день исчезновения всего в 50 метрах от своего дома. Однако дальше следы Фаниса пропали. Сестра подростка говорит, что никаких зацепок нет.

В рамках расследования по делу о крупной взятке в Новосибирске задержали временно исполняющую обязанности главы департамента транспорта мэрии Олесю Богомазову. По информации следствия, за период с 2017 по 2018 годы она получила взятку от руководителя подрядной организации в размере 230 тысяч рублей за заключение договора на обслуживание и ремонт светофоров компанией. Сообщается, что на эти цели из бюджета региона было выделено 50 миллионов рублей.

В Новосибирске передано в суд дело о женщине, которая зимой оставила своего новорожденного ребенка в мусорном контейнере. В ходе следствия выяснилось, что 22-летняя женщина родила ребенка в ночь с 15 на 16 февраля в доме на улице Омской. Опасаясь осуждения со стороны своих родственников, которые не знали о ее беременности, она завернула младенца в простыню, уложила его в пакет и бросила в мусорный контейнер на дворе соседнего дома.

В Новосибирске концессионер, ответственный за строительство шести школ, не смог выполнить работы в срок. По информации пресс-службы региональной прокуратуры, готовность объектов составляет всего лишь 22%. Возбуждено уголовное дело.