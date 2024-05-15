В Новосибирске участникам СВО увеличили выплаты до 400 тыс руб

Участникам специальной военной операции из Новосибирской области увеличили выплаты до 400 тысяч рублей.

По данным пресс-службы “Интерфакс”, в Новосибирской области единовременная выплата военнослужащим-контрактникам увеличилась до 400 тысяч рублей с 1 января 2024 года.

“В том числе до 205 тысяч рублей увеличена региональная единовременная выплата, предоставляемая из бюджета Новосибирской области”, — передали в сообщении.

Также уточняется, что единовременная выплата при заключении контракта из федерального бюджета составляет 195 тысяч рублей, а ежемесячное денежное довольствие при заключении контракта – от 210 тысяч рублей.

Напомним, что в Новосибирске комбат «Веги» Панфёров прокомментировал назначение нового министра обороны РФ Белоусова.