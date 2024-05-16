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общество

Мэр Новосибирска подписал заявление об увольнении Терешковой

Фото: Денис Винокуров / Сиб.фм

Мэр Новосибирска Кудрявцев подписал заявление об отставке Терешковой.

Стало известно, что мэр Новосибирска подписал распоряжение об увольнении заместителя мэра города, начальника департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии регионального центра Анны Терешковой.

Она будет уволена 14 июня 2024 года.

До этого момента вице-мэр будет находиться в отпуске.

Напомним, что в своем телеграм-канале 14 мая Терешкова сообщила о завершении работы спустя 10 лет.

Редакция Сиб.фм собрал топ-10 кадров с яркими нарядами вице-мэра Новосибирска Терешковой.

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Нина Раневская
Журналист

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