Мэр Новосибирска подписал заявление об увольнении Терешковой

Мэр Новосибирска Кудрявцев подписал заявление об отставке Терешковой.

Стало известно, что мэр Новосибирска подписал распоряжение об увольнении заместителя мэра города, начальника департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии регионального центра Анны Терешковой.

Она будет уволена 14 июня 2024 года.

До этого момента вице-мэр будет находиться в отпуске.

Напомним, что в своем телеграм-канале 14 мая Терешкова сообщила о завершении работы спустя 10 лет.

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