Разбитые дороги и обвинения в русофобии: главные новости Новосибирска за 16 мая

Редакция Сиб.фм собрала подборку главных новостей Новосибирска и области за четверг, 16 мая.

В 2024 году в Новосибирске на ремонт участков автомобильных дорог планируют выделить бюджетные средства в размере 1,776 млрд рублей. Наиболее критические участки расположены на Октябрьском и Димитровском мостах. Для проведения ремонтных работ на мостах в текущем году предусмотрено финансирование в сумме 1,149 млрд рублей, из которых 1,103 млрд рублей будут выделены из федерального бюджета, а 46 млн рублей — из городского.

Жители Новосибирска выразили недовольство по поводу фотовыставки «Многонациональный город в лицах». Они утверждают, что она поддерживает русофобию и насаждение многокультурализма. В начале мая депутат Мосгордумы Андрей Медведев обвинил организаторов в шовинизме и национализме из-за отсутствия русских на выставке.

По информации пресс-службы Сибирской генерирующей компании (СГК), с 15 мая в Новосибирске начнутся гидравлические испытания теплосетей. В связи с этим в городе планируется временное отключение горячей воды. Соответствующую карту с датами и адресами отключения водоснабжения опубликовала СГК.

Прокуратура Новосибирска запретила строительство 60-этажного небоскреба. Прокурор Роман Сивак отметил, что в настоящее время вопрос о возведении такого здания не рассматривается. Он заметил, что нужно предусмотреть при строительстве многоэтажных домов земельные участки для социальной инфраструктуры, включая детские сады, школы и спортивные объекты.