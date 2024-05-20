В Новосибирске и области за прошлую неделю потушили 334 пожара

Спасатели на прошлой неделе дважды реагировали на тушение пожаров.

В Новосибирской области в период с 13 по 19 мая потушили 334 пожара. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Число возгораний снизилось на 15% по сравнению с предыдущей неделей.

Большая часть пожаров произошла из-за горения сухой травы и мусора. Спасатели дважды реагировали на тушение пожаров в домах многодетных семей, в обоих случаях трагедии удалось избежать.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске вновь финансируют возведение четвертого моста через Обь.