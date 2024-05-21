Мэрия Новосибирска выплатит по 100 тысяч рублей каждой семье из дома с трещинами

Администрация Новосибирска планирует выплатить по 100 тысяч рублей каждой семье из дома с трещинами.

На сайте мэрии Новосибирска появилось постановление, которое гласит, что администрация города планирует выплатить по 100 тысяч рублей жителям дома на улице Саввы Кожевникова, 2.

На каждую квартиру будет выделено по 100 тысяч рублей. Эти средства получат пострадавшие собственники или наниматели по договору социального найма.

Помимо этого, по 32 тысячи рублей выплатят всем, кто зарегистрирован по месту жительства или фактически проживал. Если пострадавший не сможет жить в маневренном фонде, ему будут компенсировать аренду жилья — не более 10 тысяч рублей в месяц.

Средства будут выделены из городского бюджета. В проект могут вноситься изменения.

Напомним, что в Кировском районе 9 мая срочно эвакуировали многоквартирный дом.

Очевидцы сообщали, что за три дня до эвакуации в квартирах на улице Саввы Кожевникова, 2, стены начали трещать.

Людей начали выводить около 22 часов. Жители дома переночевали в центре «Каритас». На месте происшествия работали специалисты МЧС, районной администрации и социальной службы.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело.

Также мэр Новосибирска Максим Кудрявцев прокомментировал ситуацию.