Новосибирский биолог рассказал, чем опасна цветущая черемуха

Кандидат биологических наук Алексей Янковский предупредил жителей Новосибирска об опасностях цветущей черемухи.

По его словам, запах черемухи в замкнутом пространстве может вызвать головокружение и даже обморок. Об этом пишет VN.ru.

Янковский отметил, что черемуха, вишня, слива, абрикос и персики относятся к косточковым плодовым деревьям. В стенках косточек этих деревьев могут содержаться производные цианистого калия цианиды. Также черемуха содержит гликозиды, которые небезопасны для человека и домашних животных.

Специалист порекомендовал не приносить цветы черемухи домой, а наслаждаться ими в естественной среде.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске рассказали о работах, которые проведут в скверах города.