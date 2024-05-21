Под Новосибирском 42 человека обвиняются в организованном мошенничестве

Прокуратура Новосибирской области сообщила о разоблачении группы людей, занимавшихся оформлением кредитов и карт на третьих лиц.

Каждый из участников мошеннической схемы имел свою роль. Например, один из них, бывший риэлтор, использовал сканы паспортов своих клиентов для оформления кредитов.

По версии следствия, с мая по август 2020 года обвиняемые использовали подложные документы для оформления кредитов на дорогостоящие устройства в салонах сотовой связи Новосибирска и Бердска. Затем их продавали. Также группа оформляла кредитные карты на других людей.

Два руководителя преступной группы привлекли более 40 человек, каждый из которых имел свои обязанности. Один из группы, работавший риэлтором, использовал сканы документов из агентства. В дальнейшем в них менялись фотографии. На подложные документы оформлялись кредитные договоры и карты. Сотрудники салона сотовой связи помогали в этом процессе. Другие участники подделывали бумаги и искали подставных лиц. По данным правоохранителей, было совершено 82 преступления.

Ущерб от деятельности организованной группы составил свыше 11 млн рублей. Уголовное дело о мошенничестве направлено в Бердский городской суд.

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