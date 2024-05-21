В Новосибирске и области за месяц потратили 10,2 млрд рублей на квартиры в новостройках

В апреле 2024 года в Новосибирске и области купили 1260 квартир на первичном рынке недвижимости на общую сумму 10,2 млрд рублей.

Эти данные предоставили 21 мая эксперты бизнес-комьюнити One Company совместно с наш.дом.рф, Росреестром, ЦБ РФ и Новосибирскстат.

Апрельские показатели продаж квартир незначительно отличаются от мартовских. В марте текущего года было продано 1693 квартиры на общую сумму 10,8 млрд рублей. Объем продаж уменьшился на 4% по количеству и на 5% по сумме. Средняя стоимость квадратного метра выросла с 130 до 132 тыс. рублей, но цена квартир снизилась с 6,44 до 6,33 млн рублей из-за увеличения спроса на более функциональные планировки.

Из всех купленных квартир 1260 объектов жилой недвижимости были приобретены в Новосибирске на сумму 8,4 млрд рублей, что составляет 82% общего объема продаж.

Средняя ставка по ипотеке в рублях составляет 8,02%, что на 0,23 процентных пункта выше, чем в феврале. Средняя сумма кредита выросла с 3,4 млн рублей до 3,7 млн рублей за месяц, а срок кредитования остается прежним — 25 лет.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирской агломерации 75% новостроек рассчитаны на 1 человека.