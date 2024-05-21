Женщина из Новосибирска получит денежную компенсацию за падение дерева на кладбище

Жительница Новосибирска получит компенсацию в размере более 455 тысяч рублей за падение на неё дерева на кладбище.

Инцидент произошёл в мае 2021 года на Заельцовском кладбище, куда Ольга А. приехала на могилу отца. Аварийное дерево, растущее неподалёку от могильной оградки, упало на женщину.

Она получила сотрясение головного мозга, компрессионный перелом позвоночника, ушиб головы и плеча. После шести месяцев лечения, Ольга обратилась в суд с иском о компенсации морального вреда.

Суд удовлетворил её требования частично, взыскав 400 тысяч рублей компенсации и расходы на юридические услуги. Апелляционная жалоба на сумму компенсации была отклонена. Решение суда осталось без изменений.

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