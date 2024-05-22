Экс-гендиректору ФК «Сибирь» Перлову продлили арест

Бывшему генеральному директору футбольного клуба «Сибирь» Перлову продлили срок ареста.

Андрея Перлова, бывшего гендиректора футбольного клуба «Сибирь»,задержали 28 марта, после чего его направили в следственный изолятор до 23 мая. Его подозревают в мошенничестве, совершенном лицом с использованием своего служебного положения.

Адвокат Перлова просит отменить решение. Он утверждает, что в действиях его подзащитного нет состава уголовного преступления, которое ему инкриминируют. По мнению юриста, обвинение описывает не уголовное, а административное правонарушение — нецелевое использование бюджетных средств.

Экс-гендиректор проведет в СИЗО три месяца и 25 суток. Об этом сообщает телеграм-канал «Mash Siberia».

Уточним, что ранее ФК «Сибирь» назывался ФК «Новосибирск».

Напомним, что по второму делу министра ЖКХ НСО Архипова не нашли ущерба бюджету.