Глава дептранса Новосибирска Богомазова получила взятку от депутата Титаренко

Депутат Игорь Титаренко («Единая Россия») дал взятку главе дептранса Новосибирска Богомазовой и «сдал» ее.

Как сообщает «Сибирский экспресс» со ссылкой на источники, знакомые с делом, и.о. главы департамента транспорта мэрии Новосибирска Олеся Богомазова получила взятку от депутата горсовета Игоря Титаренко («Единая Россия»).

Также есть информация о том, что именно Титаренко рассказал о взятке правоохранительным органам. Его не будут привлекать к ответственности.

По данным Сиб.фм, Титаренко передал ей сертификаты в магазин электроники на покупку бытовой техники на общую сумму в 168 000 рублей. К этим сертификатам привязан уникальный номер. Он позволяет отследить, какие именно товары были приобретены по ним. Благодаря этому правоохранители обнаружили всю технику при обыске в ее доме.

Титаренко был избран в городской совет от округа №37 в Октябрьском районе. Он занял пост председателя комиссии по социальной политике и образованию.

Напомним, что Богомазову арестовали до 12 июля. Она подозревается в получении взятки в крупном размере.

Также, по некоторым данным, взятку она получила не только от Титаренко, но и от директора госучреждения новосибирского облправительства «Специализированное монтажно-эксплуатационное учреждение» (СМЭУ) Дмитрия Мальцева.