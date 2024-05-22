В Новосибирске на выходны ожидаются ливень и град

В Новосибирске и области в ближайшие три дня прогнозируется умеренная теплая погода с дождями, при этом не исключается выпадение града. Об этом сообщила начальник отдела метеопрогнозов «Западно-Сибирского УГМС» Наталья Кичанова.

По словам специалиста, каждый день ожидаются дожди с грозами из-за неустойчивости атмосферы. Это создает условия для ливней, гроз и града.

По данным Западно-Сибирского Гидрометцентра, в ночь на четверг, 23 мая, погода будет преимущественно без осадков, с температурой +9...+11 градусов. Днем ожидается кратковременный дождь с грозой, а температура поднимется до +20...+22 градусов. Ветер будет дуть с юго-запада со скоростью до 17 метров в секунду.

Ночью в пятницу, 24 мая, ожидается небольшой дождь, при температуре +11...+13 градусов. Днем прогнозируются умеренные дожди, грозы, а также возможен град. Температура составит +18...+20 градусов.

В ночь на субботу, 25 мая, прогнозируется дождь с грозой, который будет идти непрерывно с небольшими перерывами, местами возможны грозы и град. Ночью температура опустится до +7...+9 градусов, а днем поднимется до +13...+15 градусов.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске и области выросли цены на яйца, свеклу и коньяк.