Депутат Титаренко дал взятку главе дептранса Новосибирска Богомазовой

Депутат Титаренко в Новосибирске дал взятку главе дептранса Богомазовой, после чего «сдал» ее.

Как сообщает издание «Сибирский экспресс» со ссылкой на источники, близкие к ситуации, и. о. главы департамента транспорта мэрии Новосибирска Олеся Богомазова получила взятку от депутата горсовета Игоря Титаренко («Единая Россия»).

Также есть информация, что именно Титаренко сообщил о факте дачи взятки правоохранительным органам. Он не будет привлечен к ответственности.

По информации Сиб.фм, Титаренко передал Богомазовой сертификаты на покупку бытовой техники в магазине электроники на общую сумму 168 тысяч рублей. К этим сертификатам был привязан уникальный номер, который позволяет отследить, какие именно товары были приобретены по ним. Благодаря этому номеру правоохранители смогли обнаружить всю технику во время обыска в ее доме.

Титаренко был избран депутатом городского совета от округа № 37 в Октябрьском районе. Он возглавил комиссию по социальной политике и образованию.

Напомним, что Богомазову арестовали до 12 июля. Она подозревается в получении взятки в крупном размере.

По некоторым данным, она получила взятку не только от Титаренко, но и от директора государственного учреждения «Специализированное монтажно-эксплуатационное учреждение» (СМЭУ) Дмитрия Мальцева.