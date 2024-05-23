В мэрии Новосибирска назвали районы, где отсутствует ливневая канализация

В Новосибирске на некоторых улицах Первомайского, Советского и Ленинского районов практически полностью отсутствует ливневая канализация. Пресс-центр мэрии сообщил, что на проезжей части улиц Твардовского и Одоевского, а также в окрестностях микрорайона ОбьГЭС и улицы Связистов эта часть дорожной инфраструктуры не предусмотрена.

Напомним, что 20 мая на город обрушился ливень с градом, в результате которого улицы мгновенно затопило.

После чего прокуратура Новосибирской области начала проверку соблюдения законодательства о состоянии, ремонте и обслуживании ливневой канализации на дорогах.

Муниципалитету принадлежит примерно 400 километров ливневой канализации. Также в городской администрации добавили, что еще 200 км являются ведомственными.

Мэрия сообщила, что расходы на ремонт и строительство ливневой канализации не были предусмотрены в бюджетах Новосибирска и области на 2024 год и последующие два года, об этом сообщает РБК Новосибирск.

Ранее Новосибирская область столкнулась с кадровым дефицитом в структурах МВД.