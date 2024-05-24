В Новосибирской области завершился первый этап ремонта моста через Омь

К осени 2024 года планируют отремонтировать мост через реку Омь.

Как сообщает Минтранс Новосибирской области, в Усть-Таркском районе мост через реку Омь должен быть отремонтирован к октябрю 2024 года.

Сам мост был построен в 1970 году. Он проходит между деревней Богословка и селом Казачий Мыс.

В данный момент завершен первый из трех этапов ремонта. Подрядчик установил технические устройства для организации дорожного движения и выполнил основные работы на правой стороне моста. Он переустроил тротуарную консоль, демонтировал элементы береговой опоры и подготовил к покраске два пролетных строения.

Напомним, что в Новосибирской области за неделю клещи покусали 1983 человека.