Под Новосибирском дочь добилась возбуждения уголовного дела на врачей после смерти матери

Целый год Наталья Филионидова добивалась возбуждения уголовного дела после смерти матери-пенсионерки в Купинском районе Новосибирской области. Обычный перелом стоил женщине жизни, однако на то, чтобы привлечь к ответственности врачей, потребовалось немало сил.

60-летняя Валентина Романченко из села Метелёво в Купинском районе в феврале 2023 года сломала ногу сразу в трёх местах. Родные отвезли мать в ЦРБ, где ей наложили гипс и обнаружили только два перелома.

«Просто загипсовали и отправили домой. Терапевт сразу сказала: «Если там ткани задеты, этого нельзя делать, и вообще нужно её везти в Новосибирск, оперировать», — рассказывала Сиб.фм Наталья Филионидова.

Однако пенсионерку оставили дома, а через две недели состояние Валентины Романченко резко ухудшилось: поднялась температура, а давление, наоборот, упало. Также родственники говорят, что из-под гипса Валентины Романченко пошёл неприятный запах. Но машина скорой помощи приехала за пенсионеркой только к обеду. А госпитализировали женщину уже к вечеру.

«Я звоню в районе 9 вечера. Она душераздирающими словами говорит: «Я лежу и от боли кричу! Ничего они мне не делают. Ко мне никто не подходит. Я сроду бы не подумала, что можно умереть от перелома: если бы знала – я бы звонила и добивалась»,

— с сожалением вспоминает Наталья.

Валентина Романченко умерла 25 февраля 2023 года. Как утверждает дочь, женщине не оказали своевременную помощь, поэтому Наталья Филионидова добивалась возбуждения уголовного дела в отношении врачей.

Доследственная проверка длилась до середины августа 2023 года. Но в итоге следователи не нашли состава преступления в действиях врачей, и дело было закрыто.

После огласки

После публикации Сиб.фм последовала реакция главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина, который поручил возбудить уголовное дело.

«В настоящее время следственными органами СК России по Новосибирской области по данному факту проводится дополнительная процессуальная проверка», — сообщили в центральном аппарате СКР осенью прошлого года.

Евгений Долгалев должен доложить о возбуждении уголовного дела и о проведённых первоначально следственных действиях. Однако дело на врачей завели не сразу. В конце 2023 года была проведена сложная экспертиза, которая в итоге выявила нарушения в действии медперсонала.

«Имеются основания полагать, что неустановленными медицинскими работниками ГБУЗ НСО «Купинская ЦРБ», ГБУЗ НСО «ГНОКБ» не своевременно и не в полном объёме проведена диагностика состояния здоровья Романченко В.Н., не назначено и не проведено соответствующее лечение, что привело к наступлению смерти последней, — сказано в постановлении Следственного комитета, которое получила на руки дочь умершей пенсионерки.

– С целью установления истины по уголовному делу, установления причины смерти Романченко В.Н., установления дефектов и недостатков при оказании ей медицинской помощи, возникла необходимость в проведении комплексной комиссионной судебно-медицинской экспертизы».

На данный момент результаты исследования ещё не готовы. Экспертиза должна ответить на вопрос: в какой из больниц недосмотрели за тройным переломом, который унёс жизнь человека.

Напомним, это уже третье уголовное дело, возбужденное против врачей Купинской районной больницы за последние полтора года. Следователи разбираются в гибели младенца и 12-летней школьницы Ангелины Вахненко, мать которой практически сама нашла исправления в медицинской карте, и сообщила об этом не только в аппарат главы СКР Александра Бастрыкина, но и президента России Владимира Путина.