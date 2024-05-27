В Новосибирске появилась новая площадка для сдачи ГТО

В Новосибирске открылась новая площадка для сдачи нормативов ГТО.

На территории спортивного комплекса «Фламинго» в Новосибирске появилась большая площадка для подготовки и сдачи нормативов ГТО.

На стадионе есть тренажеры для выполнения различных упражнений, а также есть эллипсоид и другие для различных групп мышц.

Площадка на территории спортивного комплекса будет доступна для всех любителей спорта. В день открытия известные спортсмены и тренеры провели мастер-классы, а также все желающие могли сдать нормы ГТО.

Напомним, что в Новосибирской области прогнозируют заморозки до -5 градусов и мокрый снег.