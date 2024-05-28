Суд над сыном экс-депутата и убитый полицейский: главные новости Новосибирска за 28 мая

Редакция Сиб.фм собрала главные новости Новосибирска и области за вторник, 28 мая.

Сегодня, 28 мая, в Новосибирске вспоминают о Векиле Абдуллаеве, полицейском, убитом три года назад. Интересно, что это произошло в День независимости Азербайджана. Как завершилось это событие — рассказывает Сиб.фм.

28 мая в Центральном районном суде Новосибирска вынесли приговор 23-летнему Александру Бушкову, который 14 апреля 2023 года стал участником смертельного ДТП на улице Серебренниковской в центре города. Суд приговорил Бушкова к 7 годам лишения свободы в колонии общего режима. Кроме того, ему необходимо будет выплатить 3 миллиона рублей в качестве компенсации семье погибшей Инны Шукман. Изначально истцы требовали компенсацию в размере 15 миллионов рублей.

Около 23:00 27 мая в Октябрьском районе Новосибирска произошел серьезный пожар. Свидетели события немедленно вызвали МЧС и скорую помощь. Бригады пожарных и медицинский персонал прибыли на место происшествия в кратчайшие сроки. Перед спасателями встала сложная задача – потушить возгорание на площади 295 квадратных метров. По прибытии стало известно, что огонь охватил две постройки: жилой дом и нежилое здание. Под обломками были обнаружены два человека без признаков жизни.

В Хилокском микрорайоне Новосибирска закрыли несколько незаконных точек общественного питания. Это произошло после удовлетворения судебного запроса мэрии о прекращении использования незаконных строений, где предоставлялись услуги, не отвечающие стандартам безопасности.