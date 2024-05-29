Активный этап интеграции бизнеса двух банков стартовал

ВТБ начинает основной этап интеграции бизнеса двух банков. Розничные клиенты «Открытия» до конца июня получат персональные уведомления с предложением онлайн-перехода через интернет-банк и мобильное приложение. Все условия текущих договоров по кредитным продуктам, включая процентные ставки, для клиентов «Открытия» сохраняются.

Онлайн-переход будет доступен для всех розничных клиентов банка «Открытие» до конца 2024 года. Перевыпускать уже существующие дебетовые и зарплатные карты для этого им не потребуется. Переход из одного в другой банк, как и перевод их средств, пройдет в полностью защищенных дистанционных каналах или при личном присутствии в офисе.

Для онлайн-перехода в банк клиенту необходимо кликнуть на баннер «Переходите в ВТБ» в мобильном приложении или интернет-банке «Открытия».

«Интеграция с «Открытием» – один из крупнейших по масштабам и технически непростых проектов на финансовом рынке. С прошлого года мы начали активную работу по переводу клиентов: объединили банкоматную сеть, запустили цессию кредитов, предложили практически весь спектр продуктов, сервисов и услуг в каждом офисе.