Медикаменты для медицинских волонтеров отправила Новосибирская область в зону СВО

«Для волонтеров-медиков, которые помогают раненым в госпиталях, от Новосибирской области отправлены медикаменты, необходимые медицинские материалы, одежда для проходящих лечение бойцов. Кроме того, поставка включает в себя технику для новосибирских подразделений, автомобили УАЗ, квадроциклы, материально-техническое имущество, и многое другое. Всего на этой неделе мы отправим 4 фуры», – рассказала в ходе отправки груза 29 мая председатель Новосибирской межрегиональной общественной организации инвалидов «Ассоциация «Интеграция» Ирина Фёдорова.



По поручению Губернатора Новосибирской области Андрей Травникова оперативно обрабатываются все заявки от воинских подразделений в зоне проведения специальной военной операции. Каждый житель нашего региона может внести свой вклад в формирование гуманитарного груза, связанные с этим организационные задачи решает «Ассоциация «Интеграция», а все финансовые вопросы берет на себя Правительство региона.



С начала года на передовую регион отправил 110 фур с гуманитарным грузом для более 235 подразделений – это продукты питания, вода, средства гигиены, медикаменты, бельё, а также специализированная техника и оборудование для выполнения боевых задач.