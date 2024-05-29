Мифы о лазерной коррекции зрения, в которые пора перестать верить

Заблуждения о том, что лазерная коррекция зрения — это «больно и опасно», бродят в интернете до сих пор, мешая людям покончить с плохим зрением, неудобствами от очков и контактных линз и жить полноценно и с комфортом. Чтобы разобраться, что правда, а что миф, мы обратились в клинику, признанную в 2023 году рекордсменом по одной из самых передовых технологий в этой области. Технология называется SMILE, и с 2017 года здесь проведено более 14000 таких операций.

На наши вопросы отвечает заведующий 6-м офтальмологическим отделением (рефракционной хирургии) Новосибирского филиала МНТК «Микрохирургия глаза» им. академика С.Н. Федорова, врач-офтальмолог высшей категорииРенат Садрутдинов.

- Любое хирургическое вмешательство ассоциируется с болью. Поэтому самый частый страх пациентов, что лазерная коррекция зрения – это больно. Так ли это?

- После операции у нас самая частая фраза пациентов: «А чего я так боялся?» Докторам почему-то часто не верят, когда они говорят, что не будет никаких болевых ощущений. Зато многие приходят к нам по рекомендации родственников и знакомых, которые через это прошли. Потому что современная лазерная коррекция зрения – это действительно не больно. Спросите у любого пациента. Все операции по лазерной коррекции зрения проводятся под местной анестезией, и во время операции пациент чувствует только легкие прикосновения к глазу.

- Еще одна распространенная страшилка– что в случае неудачной операции можно серьезно повредить глаз. Что скажете на этот счет?

- Современное оборудование работает настолько точно и на таких высоких технологиях, что нанести вред в результате операции практически невозможно. Конечно, любое хирургическое вмешательство подразумевает под собой риск осложнений. По статистике, 98% операций по лазерной коррекции зрения проходят идеально, и лишь в 2%возникают какие-то отклонения от нормы. Но самое худшее, что может произойти – это ситуации, при которых мы вынуждены приостановить операцию. Например, из-за самопроизвольного движения пациента в момент, когда важно оставаться неподвижным. Но даже в этом случае пациент будет иметь максимальный результат. По современной безлоскутной технологии высокотехнологичный лазер имеет четкий алгоритм действий, и в подавляющем большинстве случаев, даже если возникли какие-то незапланированные ситуации, мы уже через полчаса-час продолжаем операцию и получаем максимальный результат, как и у других прооперированных пациентов.

- Есть мнение, что, сделав операцию один раз, придется периодически повторять ее, чтобы поддерживать 100%-ное зрение. Что можете ответить?

- В большинстве случаев запланированный результат достигается с первой операции и при отсутствии других патологий органа зрения сохраняется на долгие годы.

2% — сложных случаев, о которых я говорил – это когда мы можем получить недокоррекцию или гиперкоррекцию. То есть, когда мы оперируем большую степень близорукости, например, минус 10, есть такое понятие как регресс – небольшой возврат близорукости — это примерно 10% от исходной величины, и возникает он не у всех. И эти вот 2% — этопациенты, которые через полгода после минус 10 будут иметь, например, минус 1. Чем больше степень близорукости, астигматизма, тем выше вероятность недокоррекции, но это все решаемо. Если пациент испытывает дискомфорт, мы ждем некоторый период времени, обычно год, и когда зрение уже снова стабилизировалось, проводим докоррекцию. Так что, повторная операция требуется только в исключительных случаях, когда большая степень близорукости и/или астигматизма.

Бывает, что близорукость появляется и прогрессирует, когда глаз растет вдлину. Таких пациентов тоже единицы. Куда чаще к повторному снижению зрения приводит развитие у человека других заболеваний, никак не связанных с проведенной операцией по лазерной коррекции зрения.

- Правда ли, чтопосле операции по лазерной коррекции зрения человек практически пожизненно обречен на ограничения физических нагрузок – нельзя, например, заниматься спортом, танцами, вести активный образ жизни?

- Даже операции по лоскутным технологиям – всем известный LASIK – не препятствовали в дальнейшем физическим нагрузкам, пусть и ограниченным, конечно, не экстремальным. А современные — «безлоскутные» технологии? тот же SMILE, позволяют вернуться к привычному образу жизни практически сразу после операции, и даже если пациент получит какую-то травму глаза, то не будет никаких последствий. И именно такие операции подходят спортсменам, военным, работникам тяжелого физического труда, приверженцам активного образа жизни.

- Многих останавливает, что после операции будет долгий период реабилитации, и 100%-ное зрение придет только спустя несколько недель, а то и месяцев.

- Это зависит от технологии. При операциях «безлоскутных» (SMILE, CLEAR) запланированный результат фиксируется, как правило, на следующий день, на постоперационном осмотре.

Операции проводятся амбулаторно, пациенты уже через 2-3 часа чувствуют себя прекрасно.У части пациентов в первую неделю-две есть небольшой дискомфорт, в связи с тем, что они не имеют 100% зрение, но это не сильно ограничивает жизнь. Однако по итогу первого месяца после операции у большинства пациентов зрение 100%. Все индивидуально. Многие приходят на следующий день и говорят, что уже за рулем и все прекрасно видят. Но, конечно, какое-то время нужно себя поберечь от перегрузок.

- Вы говорили о «лоскутной» и «безлоскутной» технологиях лазерной коррекции зрения. Чем они отличаются?

- Во всем мире хирургия сегодня, не только в сфере офтальмологии, двигается в направлении малоинвазивных методов вмешательства. Названные технологии лазерной коррекции зрения отличаются в основном величиной надреза. «Лоскутные» технологии LASIK предполагают надрез около 12 -15 мм, а «безлоскутные» SMILE и CLEAR — всего 2 мм. Однако, в каждом случае метод операции выбирается совместно с пациентом индивидуально. Врач опирается не только на желание пациента, но и на состояние его здоровья, возможности глаза и другие факторы. Кому-то из пациентов больше подойдет «лоскутный» метод, кому-то – «безлоскутный».

- Как насчет возрастных ограничений? Есть миф, что оперируют только до 40 лет.

- Эта граница очень условна. В последние годы многие приходят в 45 – 47 лет. Это пациенты, которые очень долго носили линзы. Человек 20 лет носил линзы, привык к хорошему зрению вдаль. Но со временем ношение линз по разным причинам стало невозможно — возник синдром сухого глаза и т.п. А человек хочет видеть так же хорошо, как в линзах, но их не носить, и приходит на операцию.

Но я считаю, что надо оперироваться в молодом возрасте, чтобы насладиться зрением максимально до возрастных изменений, чтобы исключить эти 20 лет ношения контактных линз. Когда нет никаких очков и линз, намного проще и приятнее жить.

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