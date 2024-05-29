На сессии горсовета сообщили об увеличении бюджета Новосибирска на 9 млрд руб

На 9 миллиардов рублей увеличили бюджет Новосибирска.

Сегодня состоялась сессия горсовета, в ходе которой были приняты поправки в бюджет Новосибирска на 2024, 2025 и 2026 год. Сумма увеличения городского бюджета составила 9 миллиардов рублей.

По словам начальника департамента финансов и налоговой политики мэрии Новосибирска Александра Веселкова, 6,7 миллиарда рублей предусмотрены поправками к областному бюджету на период 2024-2026 год.

“Увеличение объема целевых средств запланировано по следующим основным направлениям: выполнение переданных полномочий Новосибирской области – 1,8 млрд рублей, ремонт дорог, мостов и путепроводов – 2,3 млрд рублей, капитальный ремонт школ – 917 млн рублей, строительство школ на улице Кубовая и улице Тургенева – 604 млн рублей, приобретение троллейбусов, модернизация трамваев – 463 млн рублей, благоустройство дворовых территорий – 250 млн рублей”, — уточнил Александр Веселков.

Напомним, что гендиректора новосибирской фирмы приговорили к 4,9 годам за мошенничество.