Новая мера господдержки для выращивания овощей появилась в регионе

В Новосибирской области тепличное овощеводство – одна из самых сильных сельскохозяйственных отраслей региона. В 2023 году в теплицах было произведено 42 тысячи тонн огурцов, томатов и зелени, этого достаточно для обеспечения внутреннего регионального рынка.





Подробнее о состоянии и перспективах развития овощеводства, самообеспеченности региона овощами защищенного грунта, а также о новой субсидии «Возмещение части затрат на производство овощей защищенного грунта, произведенных с применением технологии досвечивания» 29 мая в рамках пресс-тура рассказал первый заместитель министра сельского хозяйства Новосибирский области Андрей Шинделов на предприятии ООО «Экосервис-Агро».



«В нашем регионе устойчиво работают пять тепличных комплексов, которые производят более 42 тысяч тонн продукции защищенного грунта – это огурцы, томаты, лук, зелень. Хотелось бы отметить, что именно в этой отрасли реализуются самые передовые разработки по управлению микроклиматом, досвечиванию. Вся продукция поставляется на полки наших новосибирских магазинов для удовлетворения потребностей жителей региона. Самообеспеченность овощами защищенного грунта в Новосибирской области находится на уровне 100%», – отметил Андрей Шинделов.



Почти на полную самообеспеченность наша область вышла три года назад благодаря активному строительству новых тепличных комбинатов. Сейчас общая площадь круглогодичного выращивания овощей защищенного грунта составляет свыше 38,3 гектаров. Помимо этого, в Новосибирской области уделяют большое внимание выращиванию овощей на открытом грунте. Производители овощей, как и другие сельхозпроизводители, пользуются действующей федеральной и региональной господдержкой в рамках утвержденной Правительством региона госпрограммы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Новосибирской области».



«В этом году наши тепличные комбинаты субсидируются по направлению выращивания овощей с применением технологии досвечивания, а также получают субсидию на модернизацию своего производства. Системы досвечивания позволяют заметно повысить урожайность и активно применяются в тепличных комплексах. Это направление поддержки помогает увеличивать производство овощей защищенного грунта, способствовать насыщению российского рынка продукцией отечественного производства», – подчеркнул первый заместитель министра.



В регионе одним из предприятий, использующим технологию досвечивания, является ООО «Экосервис-Агро». С начала года до предприятия на возмещение части затрат по новой субсидии было доведено более 1,4 млн рублей господдержки.

