Новосибирские спасатели напомнили про страшную трагедию в Адыгее, где в машине погибла трехлетняя девочка

Родители оставили малышку в автомобиле без присмотра, транспортное средство внезапно вспыхнуло.

Новосибирские спасатели напомнили про страшную трагедию в Адыгее, которая произошла 28 мая. Семейная пара прибыла на сбор клубники, чтобы заработать и пополнить свой бюджет. Трехлетнюю девочку было не с кем оставить, взяли с собой. Малышка удобно устроилась в салоне, взрослые приняли решение не беспокоить ребенка, оставить внутри. Отправились на сбор, а через несколько минут машина вспыхнула как спичка.

В результате трехлетняя девочка сгорела заживо за считанные минуты. Огонь распространился по всему салону, от транспортного средства остался один лишь корпус.

Следователи возбудили уголовное дело, ведется расследование. Новосибирские спасатели призывают родителей быть осторожными.

«Никогда не оставляйте малолетних детей одних в машине, даже если нужно отлучиться на 5 минут», — делятся сотрудники МАСС через пресс-службу.

Отмечается, что произойти может все, что угодно. Машина может загореться, утонуть, авто могут угнать и проч.

Напомним, что 27 мая в Октябрьском районе сгорели двое взрослых, пожар начался в частных домах поздно вечером, люди не успели спастись.