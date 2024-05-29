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проиcшествия

Новосибирские спасатели напомнили про страшную трагедию в Адыгее, где в машине погибла трехлетняя девочка

Фото: МЧС

Родители оставили малышку в автомобиле без присмотра, транспортное средство внезапно вспыхнуло.

Новосибирские спасатели напомнили про страшную трагедию в Адыгее, которая произошла 28 мая. Семейная пара прибыла на сбор клубники, чтобы заработать и пополнить свой бюджет. Трехлетнюю девочку было не с кем оставить, взяли с собой. Малышка удобно устроилась в салоне, взрослые приняли решение не беспокоить ребенка, оставить внутри. Отправились на сбор, а через несколько минут машина вспыхнула как спичка.

В результате трехлетняя девочка сгорела заживо за считанные минуты. Огонь распространился по всему салону, от транспортного средства остался один лишь корпус.

Фото Новосибирские спасатели напомнили про страшную трагедию в Адыгее, где в машине погибла трехлетняя девочка 2

Следователи возбудили уголовное дело, ведется расследование. Новосибирские спасатели призывают родителей быть осторожными.

«Никогда не оставляйте малолетних детей одних в машине, даже если нужно отлучиться на 5 минут», — делятся сотрудники МАСС через пресс-службу.

Отмечается, что произойти может все, что угодно. Машина может загореться, утонуть, авто могут угнать и проч.

Напомним, что 27 мая в Октябрьском районе сгорели двое взрослых, пожар начался в частных домах поздно вечером, люди не успели спастись.

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Дарья Лапина
Журналист

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