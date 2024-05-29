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общество

Перевозчик отказался от маршрутки до ТЭЦ-5 в Новосибирске

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм

В Новосибирске перевозчик МУП «ПАТП-5» отказался от обслуживания маршрутки №14, следующей от остановки «Цветущая Плющиха» до ТЭЦ-5.

Поэтому власти города организовали новый конкурс на обслуживание данного направления.

Специалисты из департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса отметили, что в настоящее время на этом маршруте курсируют 2-3 транспортных средства.

Причиной отказа стал недостаток водителей и автобусов у МУП «ПАТП-5». Такая информация ранее появилась в социальных сетях. Однако перевозчик продолжит обслуживать маршрут до 23 июля текущего года.

Ранее Сиб.фм сообщал, что опубликованы места новых камер, штрафующих водителей за нарушения ПДД.

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Игорь Кириченко
Журналист

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