Певица из Новосибирска Пелагея проиграла суд по алиментам бывшему мужу

Хоккеист Телегин сумел добиться изменения размера алиментов.

Певица из Новосибирска Пелагея Телегина проиграла суд своему бывшему мужу. Иван Телегин вновь обжаловал размер алиментов на их совместную дочь. Об этом говорится на сайте Мосгорсуда, обратил внимание корреспондент Сиб.фм

«Отменить судебное постановление полностью, принять новое решение, 28.05.2024», — говорится в карточке дела.

Однако узнать какое именно решение принял суд, пока невозможно.

Ранее Сиб.фм писал, что после развода звездной пары уд постановил выплачивать олимпийскому чемпиону 25 процентов от дохода. Тогда — это было примерно 2 миллиона рублей от его заработка. Дальше он сумел добиться уменьшения суммы с 1/4 части ежемесячного заработка на 1/6 часть. В апреле 2024 года он подал новый апелляционный иск, который выиграл.

Кроме этого, 31 мая состоится судебное заседание уже по иску Пелагеи по делу о разделе совместно нажитого имущества между супругами.