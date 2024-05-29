Пульмонолог рассказала о болезни молодых курильщиков в Новосибирске

В Новосибирске пульмонолог рассказала о том, какая болезнь поражает молодых курильщиков.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на главного пульмонолога Новосибирской области Любовь Куделю, в регионе 26% населения курит, что может привести к развитию опасных заболеваний, среди которых — облитерирующий бронхиолит. Чаще проявляется у молодых людей.

У курильщиков есть риск столкнуться с двумя опасными заболеваниями: хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ) и облитерирующим бронхиолитом.

ХОБЛ чаще всего встречается у курильщиков старше 45 лет. Облитерирующий бронхиолит, в свою очередь, может развиться в возрасте от 20 до 35 лет и привести к тяжелой дыхательной недостаточности, а в некоторых случаях даже к летальному исходу.

.«Каждый второй курящий человек рано или поздно станет жертвой этой серьезной болезни (ХОБЛ)», — сказала специалист.

В Новосибирской области зарегистрировано около 16 тысяч человек, страдающих ХОБЛ. Однако специалисты считают, что реальное количество больных гораздо больше, поскольку многие люди обращаются за медицинской помощью, когда их состояние становится критическим.

Курение остается актуальной проблемой в Новосибирской области. Согласно статистике, 26% жителей региона курят, что превышает средний показатель по стране.

Напомним, что в Новосибирске авиакомпания «Сибирь» получила штраф за отказ перевозить пассажиров.