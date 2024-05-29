Сибиряки отдохнули в кафе и ресторанах на 46 млн бонусов крупного банка

Жители регионов Сибири стали активнее использовать СберСпасибо во время отдыха в кафе и ресторанах своих городов. Только за первую половину мая, на которую выпало большое количество выходных и праздничных дней, сибиряки потратили в заведениях общепита больше 46 млн бонусов, сэкономив аналогичную сумму в рублях. За год она выросла на 75%.

Чаще всего бонусами платят в кафе и ресторанах в Новосибирской области — доля трат составляет 30% от всех бонусов. Также в лидерах Республика Алтай (26%) и Алтайский край (24%).

В Кемеровской и Томской областях со СберСпасибо чаще ходят за одеждой и обувью. В Омской области – заправляют автомобили. А в Красноярском крае – приобретают товары в аптеках и оптиках.

При этом крупнейшие чеки с использованием бонусов связаны с покупкой техники – больше 140 тысяч на покупке оборудования сэкономил, используя бонусы, житель Красноярского края, 128 тысяч – Новосибирской области.