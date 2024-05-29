Стенд Новосибирской области на выставке «Россия» дополнили новыми местами

На Международной выставке «Россия» каждый регион нашей страны представляет своими достижениями в различных сферах. Мероприятие продлится до 8 июля.

Обновленные зоны и активности павильона сохраняют основные требования концепции «Образование» — «Наука» — «Производство». Большой панорамный кинотеатр высотой 3 метра и длиной 10 метров из светодиодных экранов транслирует фильмы о Новосибирске и его достопримечательностях. Одновременно фильм смогут смотреть 8 посетителей.

Вторая зон посвящена «Сибирскому кольцевому источнику фотонов», а также установке класса мегасайенс равного, которому ещё не изобрели во всём мире. Внешне он состоит из композита с металлической отделкой и неоновой подсветкой. Тут размещаются интерактивная панель с живой информацией о строительстве СКИФа и его принципе работы.

О принципах работы СКИФа рассказывают интерактивные газетные заметки. На внешней стороне транслируются мультики «Для чего? Зачем? Почему?» для самых маленьких.



Экспозиция «Прошлое – настоящее – будущее» представляет важные сооружения, построенные в Новосибирской области за последние 10 лет, включая Бугринский мост, Сибирь-Арену, Технопарк Академгородка, новый терминал аэропорта «Толмачево» и другие объекты. Посетители могут узнать больше об экспонатах с помощью интерактивного бинокля, использующего 3D-графику и VR-эффекты.

Одним из ярких элементов стенда является картина-пазл, состоящая из 2000 кубиков Рубика. Посетители уже собирали пазлы с изображениями Новосибирского театра оперы и балета, портретом космонавта Анны Кикиной, а также картинами знаменитых обитателей Новосибирского зоопарка — белых медведей Кая и Герду. Летом появится новая интересная активность для всей семьи.

Помимо обновления стенда, Новосибирская область приняла участие в летних активностях на ВДНХ. Цветник «Будущее в цветах» украшен сибирскими ирисами, душицей и гортензиями, а также арт-объектами, символизирующими любовь к искусству, развитому промышленному мегаполису и науке. Символом Новосибирской области является ирис сибирский, который произрастает по всей территории Сибири.

Выставка-форум «Россия» продлится в Москве до 8 июля. Все желающие могут совместить визит в столицу и посещение стенда Новосибирской области в павильоне 75B. На выставке будут проводиться экскурсии, концерты, активности и фестивали.