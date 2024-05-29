В Новосибирске дорога к пляжу «Наутилус» готова на 99%

Дорога к пляжу «Наутилус» уже почти готова.

Как сообщает портал “Прецедент”, ссылаясь на данные государственного казенного учреждения Новосибирской области "Арена", строительство автомобильной дороги к пляжу "Наутилус" находится на завершающей стадии — техническая готовность дороги составляет 99%. Ввод в эксплуатацию намечен на конец 2024 года.

Также уточняется, что дорога пройдет от пляжа "Наутилус" вдоль территории ледовой арены "Сибирь-Арена" и завершится выездом на дамбу Октябрьского моста.

Напомним, что жара до +30 градусов ожидается в Новосибирске в июне.