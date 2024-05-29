В Новосибирске горсовет одобрил вырубку леса ради стройки на улице Бардина

Вырубку леса одобрил горсовет Новосибирска.

По данным портала Atas.Info, на сессии горсовета в Новосибирске приняли решение о вырубке части леса на ЛДС «Сибирь» в районе улицы Бардина, где предполагается строительство жилого дома в рамках масштабного инвестиционного проекта «социальной направленности». Об этом сообщил глава городского департамента строительства и архитектуры Алексей Кондратьев.

Предполагается, что застройщик передаст 6% квартир в новом жилом комплексе для обеспечения жильем детей-сирот.

Однако депутат новосибирского Горсовета Светлана Каверзина* отметила, что городские леса являются предметом особой охраны, соответственно, там запрещено любой вид строительство.

Напомним, что на сессии горсовета сообщили об увеличении бюджета Новосибирска на 9 млрд руб.

*Светлана Каверзина признан иноагентом по решению Минюста РФ от 15 марта 2024 года.