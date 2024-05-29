В Новосибирске из-за сильного ветра упало 14 деревьев

В Новосибирске ликвидируют последствия сильного ливня и ветра.

Как сообщает пресс-служба мэрии Новосибирска, в мегаполисе городские службы устраняют последствия сильного ливня с ветром, который прошел утром в среду 29 мая. Из-за непогоды в городе упали 14 деревьев и были оборваны провода.

Уточняется, что пострадавших нет.

Жители Новосибирска уже сообщили в единую диспетчерскую службу (ЕДДС) об обрыве кабеля на улице Гусинобродской, 33 и повреждении электропровода на улице Черносельской, 31а. Также они рассказали о 14 упавших деревьях.

«Информация передана в администрации районов, устранять неполадки выехали специалисты служб городского хозяйства. На улице Кавалерийской, 1 тополь, упавший на дорогу, уже распилили и убрали», — сообщили в администрации.

По информации Западно-Сибирского УГМС, рано утром на метеостанции Обская, которая находится в левобережной части Новосибирска, был зафиксирован ветер скоростью 20 метров в секунду.

Напомним, что жара до +30 градусов ожидается в Новосибирске в июне.