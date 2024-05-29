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29.05.2024 16:20
общество

В Новосибирске могут купить пятивагонный состав метро

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм

В этом году в новосибирском метро могут появиться пятивагонные составы.

Об этом сообщил начальник департамента финансов и налоговой политики мэрии Александр Веселков на сессии Горсовета. Он заявил, что первый пятивагонный вагон может быть запущен в этом году, поскольку в настоящее время идет работа по проработке вопроса о закупке новых вагонов для метро.

Планируется замена вагонов, чей срок эксплуатации истекает к 2031 году, после чего будут сформированы пятивагонные составы. Однако начало подготовки к закупке вагонов еще не началось, поскольку обсуждаются вопросы количества, стоимости и условий приобретения.

Мэрия также объяснила, что начало реализации проекта по обновлению подвижного состава планируется после определения источников финансирования.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске отремонтируют более 60 км дорог в этом году.

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Игорь Кириченко
Журналист

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